Doek valt definitief voor chloortreinen: laatste in 2021

update Drama in Milheeze: slachtof­fers bezochten feestje bij de boerderij

11:30 Langzaam wordt meer duidelijk over de achtergrond van het drama in het Brabantse Milheeze, afgelopen weekend. Bij de boerderij was een feestje aan de gang dat tot diep in de ochtend duurde. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De bewoner van de boerderij denkt dat het om een ongeluk gaat. De politie houdt alle opties open.