Dodenherdenking Vught verstoord door ‘Allahu Akbar’-kreten: ‘Waarschijnlijk vanuit PI’

De dodenherdenking bij de fusilladeplaats in Vught is vanavond verstoord door mensen die vanuit de verte ‘Allahu Akbar’ riepen. Burgemeester Roderick van de Mortel vermoedt dat de Arabische strijdkreten vanuit de penitentiaire inrichting in Vught door gedetineerden werden geschreeuwd. Hij gaat uitzoeken waar het geluid precies vandaan kwam. ,,Het lijkt op een doelbewuste actie. Als het vanuit de gevangenis kwam, ga ik er zeker met de directeur van de PI over in gesprek”, zegt hij.

,,Deze verstoring is ongehoord. Ik vind dat de verantwoordelijken hierover moeten worden aangesproken. Juist om acht uur als wij samen in stilte nadenken hoeveel er geleden is en hoeveel ellende er geweest is moet je respect tonen voor het verdriet. Dit is buitengewoon respectloos.”

Het geschreeuw is even over achten tijdens de twee minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen tussen het gekwetter van de vogels bij het monument bij de fusilladeplaats vaag te horen.

‘Dit geluid heb ik nog nooit gehoord’

,,Ik dacht dat het kwajongens waren die de ceremonie wilden verstoren”, zegt Marieta uit Vught. ,,Ik kom al jaren bij deze dodenherdenking, maar dit geluid heb ik nog nooit gehoord. Het is hier tijdens die twee minuten altijd muisstil. Ik had in de gaten dat veel mensen zich aan het geluid ergerden.”

Vriendin José heeft meegeluisterd. ,,Dat hadden de medewerkers van de gevangenis toch moeten voorkomen”, meent ze. “Ze hadden moeten ingrijpen. Dit is een moment waarbij we juist willen laten zien, dat we allemaal één zijn met elkaar.”

,,Disrespectvol en afgesproken werk”, aldus één van de ongeveer 1200 belangstellenden die ooit in de gevangenis werkte. ,,Het leek alsof de gedetineerden een signaal hebben gekregen op welk moment ze kabaal moesten maken. Ik ben boos. Het is kwalijk en zeker niet respectvol. Hoe het volgend jaar moet met de dodenherdenking op de Fusilladeplaats? Je kunt de gevangenen slechts de mond snoeren door ze plakband over hun mond te plakken.”