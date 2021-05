Dodenherdenking begonnen met bijeenkomst in Nieuwe Kerk op de Dam

Coronavirus LIVE | De Jonge: Het gaat helemaal niet goed, ziekenhui­zen liggen nog overvol

18:46 Zorgminister Hugo de Jonge waarschuwt dat “de eerste voorzichtige versoepelingen” ertoe leiden dat mensen het niet meer zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Daardoor duurt het volgens hem veel langer voordat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. ,,We moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen”, zei De Jonge vandaag in Sittard, waar hij een bezoek bracht aan het Zuyderland-ziekenhuis.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.