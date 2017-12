Doden gevonden in woningen Haren en Assen

Bobbi Eden ontmoet fans in Almelo

15:56 Bobbi Eden is geen pornoster meer, al gaan haar video's nog altijd als warme broodjes over de toonbank. Ze is sinds een jaar trotse moeder van Brandon, ze is met Mark te zien op Linda.tv en ze schrijft haakboeken. En o ja, ze heeft wel een hele collectie sextoys ontwikkeld. Dildo’s, vibrators, cockringen: de Bobbi Edencollectie is de reden dat ze afgelopen zaterdag in Erotheek Almelo stond.