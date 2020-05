Dodelijk slachtoffer bij steekpartij in Velp

Normaal hebben stellen drie keer per maand seks. Maar hoe zit dat in coronatijd?

18:12 Het seksleven van stelletjes dutte de afgelopen jaren een beetje in, maar hoe is dat tijdens coronatijd? Bloeit het juist op? Of vergaat alle zin in sombere tijden? Dat gaan onderzoekers van het kenniscentrum Rutgers uitzoeken in een Europese studie.