Dode wolf Kloosterhaar is 3 jaar oud mannetje: 'Hij was op slag dood'

De doodgereden wolf die vanochtend werd gevonden op de N343 bij het Overijsselse Kloosterhaar is een mannetje van een jaar of drie. Dat stelt Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit. Hij deed vanochtend onderzoek op de locatie. ,,Aan de verwondingen te zien was de wolf waarschijnlijk op slag dood. Gelukkig maar.’’

Jansman zit inmiddels al weer in de auto. Met de overleden wolf in zijn kofferbak. ,,Ik heb zojuist een eerste locatieonderzoek gedaan. Daaruit is te concluderen dat het gaat om een jongvolwassen mannetje. Waarschijnlijk een jaar of drie oud, maar een uitgebreidere gebitsanalyse moet de precieze leeftijd vaststellen.’’

Verwondingen

De onderzoeker van Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzocht ook of het dier inderdaad door een aanrijding om het leven kwam. ,,Dat verhaal kunnen we nu bevestigen. Het dier had de nodige verwondingen en was waarschijnlijk op slag dood. We onderzoeken dat omdat het ook kan zijn dat iemand de wolf langs de weg legt om zo een illegale handeling te verbloemen.’’

Het dier wordt voor uitgebreidere sectie overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht.

De wolf die Sebastiaan Bake maandagochtend langs de weg vond.

Veluwse wolf?

Of de wolf dezelfde is als het exemplaar dat onlangs op de Veluwe werd gespot kan Jansman nog niet zeggen. En de vraag is ook of dat ooit duidelijk wordt. ,,Van deze dode wolf hebben we natuurlijk DNA-materiaal, maar op het dier op de Veluwe zijn enkel foto’s en een mogelijke oude keutel gevonden. De kans is klein dat we uit die keutel DNA kunnen halen en áls dat al kan zullen we daar geen volledig DNA-paspoort van kunnen maken.’’