Dode vrouw gevonden in woning Rotterdam

De politie is een onderzoek gestart nadat agenten vanmiddag in een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West een dode vrouw aantroffen. Een man is aangehouden. Een andere man en twee vrouwen zijn meegenomen naar het politiebureau voor een verklaring. Ook een baby in een kinderwagen ging mee.