Dode man ontdekt in drugslab bij Brabants tuincentrum

De politie ontving rond 02.45 uur een melding over een autodiefstal in het Brabantse dorp Den Dungen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er geen auto was buitgemaakt, maar dat er een drugslab was gevestigd in een loods op het terrein van Outlet Tuincentrum Den Dungen.



In de loods trof de politie een dode man aan. De politie vermoedt dat er in het lab iets mis is gegaan en dat de man aan de gevolgen daarvan is overleden. Daarnaar wordt onderzoek gedaan. ,,Wij zijn vanochtend zeer voorzichtig het pand binnen gegaan. Omdat tijdens de doorzoeking een dode man werd gevonden, wachten we nu op het LFO (Landelijke Faciliteit Ondersteuning, red.)”, laat een woordvoerder van de politie weten.



Zowel de brandweer, politie, ambulance en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen ter plaatse. Hoe groot het drugslab is, is nog onbekend. Ook is nog niet duidelijk wie de dode man is die in de loods is gevonden. Tot slot is onbekend of er een verdachte is aangehouden.