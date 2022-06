Dode man in Zwolle: politie op zoek naar identiteit ‘zodat we hem niet anoniem hoeven te begraven’

update Dode gevonden in woning in Breda, geen sprake van misdrijf

BREDA - In een woning aan de Noortberghmoeren in de wijk Haagse Beemden in Breda is vrijdagmiddag een dode man aangetroffen. Na uitgebreid onderzoek bleek het niet om een misdrijf te gaan, meldt de politie.

10 juni