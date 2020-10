Dode man bij Zeeuwse Oesterdam was 50-jarige Venezolaan

De dode man die afgelopen zaterdag werd gevonden bij de Oesterdam in Tholen, is een 50-jarige man uit Venezuela. Dat blijkt na uitgebreid onderzoek van de politie, meldt Opsporing Verzocht.

De man is waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. Zijn lichaam heeft vermoedelijk enige tijd in het water gelegen en is bij eb op het droge achtergebleven. Zaterdag ontdekte een visser het dode lichaam.

‘Gewoon in het water gekieperd’

Volgens de vissers moet de man gedumpt zijn. ,,Dat is geen plek waar je aan kunt spoelen, de stroming is daar veel te zwak”, zegt een van de vissers, die anoniem wil blijven. ,,Hij zag er ook niet uit alsof hij er al lang lag. Ze hebben hem daar vermoedelijk gewoon het water in gekieperd.” De vissers maken zich toch wel zorgen over het misdrijf. ,,Wij lopen daar ‘s nachts vaak om naar onze vissersboten te gaan. Stel je voor dat je die criminelen betrapt terwijl ze bezig zijn. Dat is toch linke soep.”

Omdat de politie de nabestaanden van het slachtoffer nog niet op de hoogte heeft kunnen stellen, worden geen verdere mededelingen gedaan over de identiteit van het slachtoffer.

Lichaam mogelijk vervoerd en achtergelaten

Het lichaam van de Venezolaan lag op de stenen bij het haventje aan de Tholense kant van de Oesterdam, bij de tweede loopbrug in de buurt van de Bergsediepsluis. ,,Het is overigens mogelijk dat de man ergens anders om het leven is gekomen en dat zijn lichaam naar de latere vindplek is vervoerd en daar is achtergelaten,” zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Het slachtoffer had diverse verwondingen, waaronder in het gezicht. Hij had een normaal postuur en was zo’n 1.73 meter lang. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.

De dode man werd gevonden bij een steiger langs de Oesterdam. © Google Maps