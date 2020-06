Dode in straat ondergedoken gezin Ruinerwold

Frank in quarantaine De stilte in een kerk noodt altijd meer tot nadenken dan die in je eigen huis

14:00 Net als veel Nederlanders blijft redacteur Frank Poorthuis thuis. Hij zit in de risicogroep en is tijdelijk ‘gevlucht’ naar zijn vakantiehuisje in Duitsland. Verslag van dag 88. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.