Dode in Scheveningse haven bij aanvaring, meerdere vermisten

De brandweer heeft het over meerdere gewonden. ,,We hebben een aantal mensen uit het water gehaald, enkele personen zijn behandeld in een ambulance. Eén persoon is helaas overleden'', meldt de brandweer. ,,De zoek- en reddingsactie naar eventuele overige personen is nog in volle gang.'' Volgens nog onbevestigde bronnen zouden er nog vijf personen vermist zijn.



Het gaat om een aanvaring tussen twee zogenaamde RIB's; kleine, snelle boten voor rondvaarten op zee. De boot waarop de persoon was die is overleden door het ongeval, is verhuurd aan de organisatie van de Volvo Ocean Race. Die verhuurt het aan andere bedrijven. De eigenaar van de RIB wil geen commentaar geven, maar zegt wel dat hij niet weet wie er op zaten. Het zou om in totaal acht mensen gaan. Hij stelt dat de boot als verloren kan worden beschouwd.



Het ongeluk is gebeurd in de eerste binnenhaven.



Burgemeester Krikke heeft vanavond de raadsvergadering verlaten en is richting Scheveningen vertrokken. Inmiddels is zij ter plaatse.



De afgelopen week eindigde de Volvo Ocean Race voor de kust van Scheveningen. Donderdag waren er nog festiviteiten rond de finish van de race aan de gang.



