Dode gevonden onder puin ingestorte tunnel Heerlen

Vrouw (34) en meisje (16) gedood bij schietpar­tij zorgboerde­rij Alblasser­dam

Bij een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam (Zuid-Holland) zijn vanochtend een 16-jarig meisje en 34-jarige vrouw doodgeschoten. Twee anderen raakten zwaargewond. De verdachte is de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas. Tientallen mensen staan in de buurt van de boerderij te kijken. Sommigen van hen zijn emotioneel. Volgens omwonenden is de eigenares van de woonboerderij op vakantie.

14:05