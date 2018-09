Dode gevonden naast brandende bouwkeet in Eindhoven

De identiteit is van de dode is onbekend. Het lichaam heeft even in brand gestaan, maar hoe het buiten de bouwkeet is beland, is nog onduidelijk. In de keet was alles verwoest, alleen wat restanten kleding waren zichtbaar, meldt de officier van dienst van de politie. Dat zou kunnen betekenen dat de persoon op die plek verbleef en sliep, maar het kunnen ook achtergebleven kledingstukken van werklui zijn. De politie heeft op die plek de afgelopen drie maanden in ieder geval geen meldingen gekregen over zwervers.