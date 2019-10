Dode gevonden in stadhuis Deventer

YouTuber ontmaskert pedo met verborgen camera: ‘ruil’ kinderpor­no op beeld

10:04 De 23-jarige YouTuber Sven van der Meulen heeft met zijn verborgen camera een mogelijke pedofiel ontmaskerd. De vlogger maakte een afspraak met een man uit Emmen om kinderporno te ‘ruilen’. De zogenaamde ruil is te zien op de beelden. De politie bevestigt dat er gisteren een inval is gedaan waarbij gegevensdragers in beslag zijn genomen en is een onderzoek gestart.