Dode explosie Fries drugslab door verminking nog niet geïdentificeerd

De Eindhovenaar ligt nog in het ziekenhuis waar hij behandeld wordt aan zijn verwondingen. Het is onbekend hoe hij eraan toe is. De politie heeft hem nog niet kunnen spreken.

De explosie was dinsdag rond 22.00 uur in een schuur. Agenten vonden er een dode en de gewonde man uit Eindhoven aan. De politie doet onderzoek en heeft het gebied rondom de schuur afgezet. De brandweer controleert het gebied rond de schuur op mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen. Het is volgens de politie een landelijke gebied met één woning in de buurt van de schuur. Verder is er geen direct gevaar voor omwonenden.