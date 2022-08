Dode en zwaargewonde door ongeval met jetski in Velsen-Zuid

Het ongeval vond zondagmiddag plaats op het Zijkanaal C in Velsen-Zuid. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Mogelijk is de bestuurder de macht over het stuur kwijtgeraakt en op een paal in het water geknald, zegt een politiewoordvoerder. Ze kon nog niets vertellen over de identiteit van de slachtoffers.