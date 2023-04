Dode en tientallen gewonden bij ernstig treinongeluk Voorschoten

Met videoBij Voorschoten is in de nacht van maandag op dinsdag rond 03.30 uur een passagierstrein ontspoord. Daarbij is een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven gekomen en zijn tientallen mensen gewond geraakt, onder wie enkelen ernstig. De trein botste op een bouwkraan van BAM, die op het spoor stond. ProRail-topman John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor’. Tussen Leiden Centraal en Den Haag rijden dagenlang geen treinen.

Aan boord van de NS-nachttrein, die vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, zaten zo’n vijftig passagiers, twee conducteurs en de machinist. Ongeveer dertig mensen raakten gewond, negentien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk met de trein precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. ProRail en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoeken dat nu. Ook is er een strafrechtelijk onderzoek gaande. Naast een passagierstrein is ook een goederentrein bij het ongeluk betrokken. Beide treinen zijn op de bouwkraan gebotst.

Ten tijde van het ongeluk werd op de twee zuidelijke sporen bij station Voorschoten gewerkt, door een team van bouwbedrijf BAM. Eén van hen kwam daarbij om. Of deze medewerker de kraan bestuurde, is onbekend. De machinist van de goederentrein is lichtgewond geraakt, de NS-machinist ligt met botbreuken in het ziekenhuis.

In de chaos van het ongeluk was ook een auto betrokken, die in brand vloog, zegt Hans Zuiddijk, commandant veiligheidsregio Hollands Midden. Onduidelijk is hoe dat kon gebeuren.

Het duurde ongeveer een uur voor alle passagiers uit de ontspoorde trein waren gehaald. Hulpdiensten konden niet direct aan de slag, omdat eerst de stroom van de bovenleiding moest worden gehaald. Door de botsing is het voorste deel van de passagierstrein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. Twee wagons liggen naast de rails. In het achterste gedeelte van de trein brak volgens een NS-woordvoerder brand uit, die is inmiddels geblust.

Regulier onderhoud

De kraan die betrokken was bij het ongeluk was van bouwbedrijf BAM, bevestigt een woordvoerder van dat bedrijf. Er werd gepland regulier onderhoud gepleegd aan het spoor bij Voorschoten. De kraan stond op wielen, op een spoor dat niet in gebruik zou zijn. Hoe het ongeluk toch heeft kunnen gebeuren, weet ook BAM nog niet. ,,Er moet nog van alles worden onderzocht.” Dat bevestigt ProRail-topman John Voppen.

Noodhospitaal

Vlak na het ongeluk werd in het UMC Utrecht het speciale calamiteitenhospitaal geopend. Dat gebeurt alleen bij ernstige incidenten met veel slachtoffers. Tien gewonden werden hierheen gebracht. Inmiddels zijn zij weg uit het noodhospitaal. Vijf zijn overgebracht naar het UMC Utrecht, de rest naar huis. Twee zwaargewonde patiënten liggen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook is een aantal gewonden naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp gebracht.

‘Veel flitsen’

Enkele buurtbewoners hebben het ongeluk meegekregen. Zij hoorden twee harde knallen en vertellen hoe zij zagen hoe de goederentrein op de bouwkraan botste, die vervolgens op het spoor voor de intercity zou zijn beland. ,,We hoorden twee klappen, dikke doffe dreunen, en toen zagen we veel flitsen", zegt een getuige tegen deze site. ,,Het hele huis trilde. Mijn vrouw zei meteen: nu is het goed mis.”

Een vriendengroep uit Rotterdam was onderweg naar huis, na een feestje in Utrecht, toen de trein ontspoorde, vertelt een van de jongens aan NPO Radio 1. ,,We waren best dronken. Omdat het zo’n lange rit was (de trein gaat vanaf Utrecht, via Amsterdam naar Den Haag, red.), lagen we te slapen. Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was. Met ons gaat het gelukkig goed. Met de rest van de passagiers weten we niet. We zijn ontzettend geschrokken.’'

Een andere vriend uit de groep: ,,Ik werd wakker door het geschreeuw van vrienden: je moet de trein uit! Om drie uur ‘s nachts zit je opeens schuin in de trein. Na de eerste schrik, was het even een heel emotioneel moment. We mochten ook niet direct uit de trein omdat er stroom stond. Toen kickte de paniek verder in. Na een uur werden we door de brandweer gered.’’

‘Zwarte dag voor het Nederlandse spoor’

De topman van ProRail John Voppen spreekt van een ‘zwarte dag voor het Nederlandse spoor.’ ,,Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.” NS-directeur Koolmees is geschokt over het treinongeluk en zegt dat ‘degelijk onderzoek’ moet worden gedaan. ,,Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is. Een ongeval als dit hoop je nooit mee te maken.”

Het koningspaar is in gedachten bij de slachtoffers. ‘Velen verkeren nu in angst en onzekerheid. Wij leven intens met hen allen mee.’ Koning Willem-Alexander is dinsdagochtend aangekomen bij de plek van het treinongeluk in Voorschoten.

In een bericht op Twitter laat premier Mark Rutte weten dat zijn gedachten bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers zijn. ‘Ik wens hen alle sterkte.’

Geen treinverkeer

Al het treinverkeer rond station Leiden Centraal ligt stil, zo laat de NS weten. ProRail gaat er vanuit dat dit ook enige tijd kan duren, omdat er na het onderzoek nog veel werk zal zijn om de trein op de rails te krijgen en het spoor te herstellen. Het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag ligt komende dagen stil. Station Voorschoten, dat vlakbij de plaats van het ongeval ligt, is afgesloten. ProRail weet nog niet wanneer het traject bij Voorschoten weer gebruikt kan worden.

Het inzetten van bussen heeft volgens een NS-woordvoerder geen zin, omdat het om te veel mensen gaat. ,,Daar heb je echt treinen voor nodig en bovendien zouden al die bussen niet in de binnenstad van Leiden passen.”

