Dode en gewonden bij grote brand op vrachtschip bij Ameland, schip dreigt te zinken

De bemanning probeerde eerst zelf de brand te blussen, maar dat lukte niet. Waarna de brand zich steeds verder uitbreidde. Een deel van de bemanning is overboord gesprongen en opgepikt door schepen die te hulp schoten, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald.

Volgens de lokale nieuwssite Wâldnet kreeg de schipper rond 02.13 uur het advies om het schip compleet te evacueren. Een kwartier later zou een personeelslid van boord zijn gesprongen. Een bergingsboot heeft hem uit het water gehaald. Later sprongen er nog meer bemanningsleden van boord, zij zouden kampen met ademhalingsproblemen.

Iets voor 07.00 uur meldt de Kustwacht dat er een bemanningslid is overleden. Enkele anderen zijn gewond. Een schip van rederij-eigenaar Simon Smit was vannacht als een van de eerste ter plaatse. Ze werden gealarmeerd door een noodoproep en voeren meteen uit vanaf Terschelling. Zijn medewerkers konden drie slachtoffers redden.

Complete evacuatie

Het Panamese schip, de Fremantle Highway dat op ruim dertig kilometer boven de kust van het Waddeneiland ligt, was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Het vervoert een kleine 3000 auto’s, waaronder een aantal elektrische wagens. ,,Het vermoeden is dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto”, vertelde een woordvoerster van de Kustwacht rond 04.30 uur.