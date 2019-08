Dode bij steekpartij in Den Haag, drie aanhoudingen

Video's Tilburgers schrikken van zes branden in twee uur tijd: ‘Vlammen zo hoog als de carport’

1 augustus Een twee uur durende reeks van zes branden legde in de nacht van woensdag op donderdag scooters, een caravan en een auto in de as in de Tilburgse wijk Goirke Hasselt. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt, maar de slachtoffers blijven met de schade zitten.