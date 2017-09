Dode bij ongeluk met vrachtwagen bij Kampen

Rechter: Terminale Amir (10) nog niet terug naar zijn ouders

10:54 De 10-jarige Amir Mouradi, stervend aan een zeldzame stofwisselingsziekte, mag voorlopig niet terug naar zijn ouders. Dat heeft de rechtbank in Assen vanochtend besloten. Amir is jarenlang door zijn ouders in het azc Emmen verzorgd, tot hij twee weken geleden door de kinderbescherming uit huis werd geplaatst. Zijn uithuisplaatsing is tot vijf november verlengd.