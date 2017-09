Docu Wilders bij Viceland: 'Politiek interesseerde niet, wel meisjes en drank'

Normaal gesproken schermt Wilders zijn privéleven af voor journalisten, maar de Amerikaanse regisseur Stephen Morse mocht meermaals met hem mee in zijn entourage tijdens de afgelopen verkiezingscampagne. Zijn documentaire Wilders geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van de PVV-leider. Nadat de documentaire deze zomer al werd gepresenteerd op het filmfestival van Sheffield, is die vanavond te zien op Viceland.