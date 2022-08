Dochter zou moeder niet hebben geholpen bij gezamenlijke zelfmoordpoging in Haaksbergen

In de nacht van zondag op maandag vond een automobilist moeder en dochter op de snelweg N18. Moeder Marijke (62) was overleden en dochter Fenneke L. (36) ernstig gewond. De politie merkte de dochter aan als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. Het onderzoek hiernaar loopt nog altijd, maar op dit moment hebben politie en Openbaar Ministerie niet meer het idee dat er sprake is van moord of doodslag.

Ze hadden geen onderdak meer

Moeder en dochter waren zonder vaste woon- en verblijfplaats. Van oorsprong afkomstig uit Haaksbergen hebben ze samengewoond in Vlissingen totdat ze daar vanwege huurschulden het huis uit moesten. Een buurtgenoot daar laat weten dat ‘ze aanvankelijk heel spontaan en open overkwamen, maar al snel zag ik dat er iets niet klopte'. De twee waren vastgelopen in spiritualiteit en schulden.

L. is zwaargewond en is inmiddels één keer geopereerd. Er volgen nog één of twee operaties. Tegenover de recherche heeft ze verklaard dat ze haar moeder niet heeft geholpen bij hun gezamenlijke zelfmoordpoging. Ze hebben tegelijkertijd op dezelfde manier uit het leven willen stappen. Ze hebben steekwonden in de hals en breuken door de val vanaf het viaduct van de Geukerdijk over de N18.