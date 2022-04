Dochter deed aangifte tegen haar ‘kluizenaarsvader’: ‘Kinderen werden jarenlang geslagen en afgezonderd’

Politie doet dagenlang onderzoek bij ‘terugge­trok­ken’ gezin: ‘Als je ze aankeek, zag je angst in hun ogen’

Bergschenhoek is in de ban van een mysterieus politieonderzoek. Al dagen zijn rechercheurs bezig in en om een hoekwoning aan de Zonnebaars. De politie ploegde zelfs de tuin om, mogelijk op zoek naar menselijke resten.

