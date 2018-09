Docenten overmeesterden schoolschutter: 'Echte helden'

Over het motief van de schutter, volgens zijn Facebookprofiel een fervent wapenliefhebber, is nog niets bekend. Wel zou hij ruzie hebben gehad met een andere scholier. Op zijn profielpagina poseert de 16-jarige Limburger op verschillende foto's met wapens als luchtbuksen en messen. Maar volgens de docent was er geen aanwijzing dat dit eraan zat te komen. ,,Al weet ik niet of zoiets überhaupt te voorzien is.'' Bij de huiszoeking troffen agenten vanmiddag ook pepperspray en messen aan.



Een vader van een vorig jaar vertrokken leerling van de Roermondse school wijst erop dat er vaker problemen zijn rond pesten en geweld op de school voor speciaal onderwijs: ,,Er zitten veel probleemleerlingen. Kinderen met sociale problemen, autisme, adhd: het is een heel breed spectrum'', vertelt de man aan deze website. ,,Ze moeten daar echt wakker worden: er moet een beveiliger komen.''



De docent herkent deze klachten niet: ,,Op iedere school gebeurt van alles, we hebben hier leerlingen met allerlei problemen. Maar een beveiliger gaat niets oplossen. Als iemand iets echt wil, komt hij toch binnen. Al heb je hier tralies voor de ramen.''



Morgen is er een informatiebijeenkomst op de school, daarbij is slachtofferhulp aanwezig.