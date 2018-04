Docent demonstreert effect van marteling in de klas

Wat is het effect van de martelmethode waterboarding? Een docent van een middelbare school in Almelo demonstreerde dat met drie leerlingen in de klas. De directie strafte hem, maar de rechter heeft dat deze week teruggedraaid.

Tijdens een les Nederlands, vorig jaar mei, kwamen spionagepraktijken en martelmethoden ter sprake. De docent van OSG Erasmus legde zijn klas uit dat waterboarding een martelmethode is waarbij het slachtoffer het gevoel krijgt te stikken, omdat er steeds water wordt gegooid over een doek die over het hoofd is getrokken.



De docent legde uit dat dat te maken heeft met de duikersreflex: de ademhaling stopt automatisch als het hoofd onder water gaat. Om die reflex te laten zien, deed hij een experiment met drie leerlingen. Die werden op een tafel gelegd en kregen een natte theedoek over hun gezicht. De leerlingen werkten vrijwillig mee aan het experiment.

Salaris inleveren

Een collega-docent zag het experiment en briefde het door aan de teamleider. Die zei niets met de melding te willen doen. Maar een week later vertelde de collega het verhaal aan de vestigingsdirecteur en die ondernam wel actie. In overleg met het College van Bestuur werd de docent geschorst. Na onderzoek moest hij vervolgens de helft van een maandsalaris inleveren.



De docent pikte dat niet. Volgens hem hadden de leerlingen, klas 4 van het praktijkonderwijs, vrijwillig meegewerkt. Ze waren niet geboeid en konden op elk moment zelf de theedoek wegtrekken. Ze hadden ook na afloop niet geklaagd en ook van de ouders had hij geen klachten gehoord. Volgens hem vond het experiment plaats in ontspannen sfeer, er werd gelachen en de leerlingen gaven aan dat ze het een leuke les vonden. Bovendien is de docent ook nog gediplomeerd duikinstructeur: hij kende dus de veiligheidsvoorschriften en zorgde ervoor dat er geen onnodige risico’s werden genomen.

Moreel verwerpelijk

Volgens de school is het echter niet passend dat een docent martelmethodes aanschouwelijk maakt. Hij had moeten volstaan met een mondelinge beschrijving, plus de toevoeging dat dergelijke methodes juridisch en moreel verwerpelijk zijn.



Maar de rechtbank gaf de docent gelijk. Weliswaar was ook de rechter van mening dat het experiment beter niet had kunnen plaatsvinden, maar er was geen sprake van plichtsverzuim. De school had de docent in een functioneringsgesprek tot de orde kunnen roepen en had niet direct over mogen gaan tot het opleggen van straf. Die moet dus worden teruggedraaid.

Alleen verliezers