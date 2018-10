Dna op pistool blijft raadsel, Lierse plantenkweker wil schadevergoeding

,,We gaan het zowel via het strafrecht als civiel proberen'', zegt Irma Groenendijk, de advocaat van de kweker. ,,Justitie heeft nu letterlijk een streep onder hem gezet, ze weten gewoon niet hoe zijn dna op dat pistool kwam. Maar dit blijft wel aan hem kleven. De schade loopt maar door, zogezegd. We hadden liever gezien dat justitie wél had ontdekt waar dat dna vandaan kwam, dan kan hij dat ook aan andere mensen uitleggen.''

Quote Stel je voor hè, dat er 's nachts ineens heel grote bewapende mannen op je deur bonken en zeggen dat je verdacht wordt van moord Advocaat Irma Groenendijk De Lierse plantenkweker werd begin april opgepakt als een van de verdachten van de geruchtmakende moord op Reduan B., de broer van een kroongetuige die zou gaan verklaren over de praktijken van de mocromaffia in Amsterdam en Utrecht. Zelfs de politie was verbijsterd dat de 31-jarige Westlander opdook in het dossier.

Toch werd de Lierenaar met veel geweld 's nachts van zijn bed gelicht. ,,Dat heeft echt enorm veel impact'', zegt Groenendijk. ,,Dan staan er heel grote gewapende kerels voor je deur die drie keer op de deur bonken en 'open doen' roepen. Doe je dat niet, trappen ze de deur in. Die mannen weten ook niet meer dan dat ze je moeten meenemen. Voor moord, hè. Er wordt je dan ook nog even gezegd dat je wordt verdacht van een liquidatie. Je krijgt amper de tijd om een plasje te doen, je gaat meteen mee. Eerst dacht justitie dat zijn dna op het moordwapen zat, later bleek het te gaan om een ander wapen dat in die liquidatiezaak is aangetroffen.''

Streep eronder

De kweker uit De Lier werd na enkele dagen weer vrijgelaten, toen bleek dat hij niets te maken had met de liquidaties. Justitie 'zou nog uitzoeken' hoe zijn dna op dat wapen terechtkwam. ,,Dat is niet gelukt'', zegt woordvoerder Evert Boerstra. ,,Er staat een streep onder. Hij was al geen verdachte meer.''

De Lierenaar zelf kan alleen bedenken dat zijn dna-sporen zijn gaan 'rondreizen' doordat hij een paar weken vóór zijn aanhouding een man had geholpen die met zijn auto in de sloot was beland. Die automobilist ging er na de redding gek genoeg meteen vandoor. ,,Wie dat was is ook nooit duidelijk geworden'', zegt advocaat Groenendijk. ,,Net als die mannen uit Wassenaar en Rijswijk die toen ook waren opgepakt. Wie waren dat? Mijn cliënt had er echt meer baat bij gehad als alles wél was uitgezocht.''