DNA moet oplossing bieden in Zaanse lustmoord

Dat onthult teamleider Rob Keet van de politie Noord-Holland. De 133 mannen ontvingen dinsdagochtend een brief, meldt De Telegraaf.



In een getuigenverklaring werd indertijd gesproken over een Turks uitziende man die de avond van de moord fietste in de richting van de plek waar later Milica's lichaam is gevonden. Dit in combinatie met het DNA-spoor dat in Milica's lichaam werd gevonden en dat wijst op een dader met Turkse voorouders, maakt dat de politie tot deze groep van 133 kwam.



Het Openbaar Ministerie (OM) hield in 2012 een groot DNA-verwantschapsonderzoek in Zaandam. Zo'n onderzoek was jaren onmogelijk en kon pas in gang gezet worden na een wetswijziging per 1 april van 2012. Bij een DNA-verwantschapsonderzoek worden personen gevraagd genetisch materiaal af te staan.