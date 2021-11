Dit zijn de waanzinnige dronefoto’s van meester Erik (die hij in zijn vrije tijd over de hele wereld maakt)

Hij reist het hele land door met zijn drone, in de coronatijd was hij veel in Nederland te vinden. Maar als het even kan piept hij ook de grens over voor zijn uit de hand gelopen hobby. ,,Ik werk in het onderwijs. Dus combineer ik mijn hobby met mijn werk. Twee weken geleden was ik nog in Duitsland om Schoss Neu Schwanstein te fotograferen. Ik ben ik Frankrijk geweest waar ik een mooie foto maakte van Mon Saint Michel met schapen op de voorgrond."