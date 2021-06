Dit zijn de versoepelingen van vandaag: dag mondkapje, hallo sneltest!

Mooi? ,,Dat is een understatement", zegt Hans-Paul Nieskens van nachtclub Complex in Maastricht. Voor het eerst in ruim vijftien maanden (450 dagen!) staan er vanavond weer 1700 mensen in zijn club voor een techno-avond. Sold out, staat er met hoofdletters op de website. ,,Of mensen graag wilden? Alleen al bij de voorinschrijvingen hadden we vierduizend aanvragen.” Nieskens was vrijdag de hele dag bezig met de voorbereidingen. ,,De lichtshow moet weer getest worden, de pinautomaten weer opgestart. Die hebben allemaal meer dan een jaar uitgestaan.”