Dit zijn de populairste Black Friday-koopjes tot nu toe

Daarnaast zien we veel televisies. Vooral de beeldbuizen onder de 1000 euro scoren goed, met name die van het Koreaanse Samsung. Dan hebben we het over LCD-schermen.

Echte aanbiedingen

Deze site houdt de hele dag allerlei aanbiedingen in de gaten van meerdere webshops. Hoe weet je zeker dat een door een webshop geclaimde spectaculaire aanbieding ook écht een aanbieding is? In samenwerking met Hardware.info schieten wij jou te hulp! Op basis van (historische) data uit onze prijsvergelijker vind je in dit artikel een overzicht van aanbiedingen waarbij de prijs minstens 12,5 procent lager is dan de laagste prijs vorige week. Sterker nog: we doen zélf een check of producten de afgelopen drie maanden niet toevallig voor het aanbiedingsbedrag (of minder) verkrijgbaar zijn geweest. Zo zorg je ervoor dat je snel de échte aanbiedingen kunt vinden.