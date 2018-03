Dit weekend is de gevoelstemperatuur -15 graden. Hoe meten we dat?

Ook eind februari, tijdens de vorige koudeperiode, speelde de gevoelstemperatuur ons parten: toen liep de gevoelstemperatuur op sommige plekken terug tot -17 of -18. Nu staat de koude lucht, en dus een lage gevoelstemperatuur, opnieuw klaar om ons land binnen te vallen.



Vandaag is qua weerbeeld nog niet eens zo'n bijzondere dag, stelt Luijting. Er zijn wolken en er valt in de loop van de middag op veel plaatsen enige tijd regen. Dat gaat vannacht en morgen verder. Maar, in de loop van vrijdag dag bereikt ook een in kracht toenemende oostenwind ons land. Daarmee treedt de kou Nederland binnen. Het kan in het noorden van het land vanaf de middag voor een beetje sneeuw zorgen.



Zaterdag waait het het hardst met op veel plaatsen een vrij krachtige of krachtige oostenwind. Op de Wadden kan de oostenwind aanwakkeren tot hard of misschien wel stormachtig. Dit levert in de vroege ochtend van zaterdag gevoelstemperaturen op die lokaal tegen de -15 liggen. In de nacht kan er her en der weer wat sneeuw vallen en overdag vriest het voor het gevoel ook matig. De maxima komen die dag uit tussen de 1 en -2 graden. Ook zondagochtend zijn plaatselijk opnieuw gevoelswaarden van -15 graden mogelijk.