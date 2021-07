Nijdig had ik op Spotify de naam van zanger Gerard - ‘Je hebt er maandenlang naar uitgekeken, de koude winter wou maar eerst niet om’ - Cox ingetoetst en even later zong ik cynisch met ’m mee dat het weer voorbij was, die mooie zomer.



Want tja, dit was me het weekje wel. Om woest van te worden. Eerst de verbijstering over de laffe aanslag op ’s lands dapperste journalist, toen de besmettingen die als een raket omhooggingen, gevolgd door een tenenkrommende persconferentie waarin Rutte en De Jonge weigerden toe te geven dat ze de situatie te optimistisch hebben ingeschat. Als toetje werd bekend dat de redactie van RTL Boulevard zodanig ernstig bedreigd wordt door crimineel tuig dat twee live-uitzendingen werden afgeblazen.