Dit was Bevrijdingsdag 2023: ‘popcornbuien’ teisteren feesten, meer dan 35.000 blikken soep uitgedeeld

Vanaf het podium in Zwolle probeerde minister-president Mark Rutte het publiek rond 13.00 uur nog een hart onder de riem te steken. Bij het ontsteken van het vuur van het Bevrijdingsfestival Overijssel, grapte hij: ,,Ik heb gebeld, het blijft droog.” Het bleken allesbehalve profetische woorden. Want binnen een uur kwam de regen met bakken uit de hemel.

Daarmee was het extreme weer de grote partycrasher op de veertien bevrijdingsfestivals, die verspreid over het land plaatsvonden. Vooral in het noordoosten van het land kreeg de feestvreugde al snel een knauw. In zowel Zwolle als Assen werden de festiviteiten tijdelijk stilgelegd. Voordat het onweer zich meldde, werden festivalgangers via sociale media al gewaarschuwd: ‘Kom op dit moment, voor je eigen veiligheid, niet naar het festivalterrein. We verwachten extreem weer’, luidde het bericht in Assen.

Miscommunicatie

Het festivalterrein in het Stadspark van Groningen was toen om dezelfde reden ook al tijdelijk ontruimd. De drie festivals konden uiteindelijk weer worden hervat, maar toen had het gros van de tienduizenden bezoekers al zijn conclusies getrokken. Soms ook vanwege miscommunicatie, zoals in Zwolle. Festivaldirecteur Annemien Brugging: ,,Dat de mensen het terrein moesten verlaten, was een voorbarige mededeling. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. We hopen dat ze nog terugkomen.”

Met het onweer werd voor Brugging het ‘slechtst denkbare scenario’ werkelijkheid. In de aanloop naar het festival vreesde ze hier al voor. En dat juist in het jaar waarin Overijssel extra uitpakte vanwege het gastheerschap van de nationale viering.

Maar ook op andere plekken was het weer spelbreker. Zo legde een lang salvo hagelstenen de feestvreugde op het festival in Amsterdam zo goed als plat. Al was er ook een clubje bezoekers dat tijdens het noodweer dapper standhield in de Silent Disco. In het enige tentje op het Westergasterrein werd, platgedrukt tegen elkaar, vrolijk verder gefeest.

Popcornbuien

Het KNMI gaf in aanloop naar Bevrijdingsdag al een waarschuwing af met ‘code geel’. Bij Buienradar introduceerde meteoroloog Marc de Jong van tevoren een speciale term voor het te verwachten weer: popcornbuien. Hij vergeleek de onvoorspelbaarheid van de onweersbuien met mais in een pan met olie of in de magnetron: ,,Je weet dat het gaat poppen, alleen weet je niet welke maiskorrels als eerste of als laatste gaan. En sommige poppen helemaal niet.”

Maar het was zeker niet alleen kommer en kwel. In Rotterdam was er zoveel animo voor het festival, dat de organisatie opriep niet meer te komen. Den Haag schoven dik vijfhonderd mensen aan bij de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd. Die was uit voorzorg wel verplaatst van buiten naar binnen. In plaats van op het Lange Voorhout werd er een vorkje geprikt in de Grote Kerk. Ook in Amsterdam verhuisde de vrijheidsmaaltijd naar binnen.

In Wageningen was dit jaar grootser dan ooit uitgepakt met veertien podia verspreid over de stad. Vooraf was er nog enige bezorgdheid over de hoogbejaarde Britse en Canadese veteranen die aan het traditionele bevrijdingsdefilé deelnamen. De voorzorgsmaatregelen bleken uiteindelijk niet nodig: de veteranen voltooiden hun eretocht voor het vallen van de eerste druppels. Het defilé en de voorafgaande herdenking van de capitulatie in 1945 trokken volgens de gemeente vele duizenden toeschouwers.

