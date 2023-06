Dit verjaardagsliedje mag niet meer gezongen worden, vindt actiegroep: 'Kwetsend en racistisch'

Barbara is deels blind en heeft één been, maar krijgt geen hulp in huis: ‘Hoe erg moet de ellende zijn?’

Ze is blind aan één oog, heeft maar één been, hartproblemen en heeft nog maar een paar jaar te leven volgens artsen. Barbara Wareman (52) kan zelf niet veel meer, maar heeft geen recht op hulp in huis. ,,Hoe ver moet je in de ellende zitten om wel wat steun te krijgen?”