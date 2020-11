Dit lezen jullie in coronatijd: van de tekst op jampotjes tot en met Shakespeare

We zijn flink aan het lezen tijdens de lockdowns: detectives, thrillers, historische werken, kleine juweeltjes die we nog van onze middelbare schooltijd kennen, boeken die ons doen reflecteren op ons eigen leven. En waar u niet kunt komen vanwege die lockdown, daar leest u zich naartoe. Want dat is wat een boek kan, hè. Of het nou uit een leenkastje op straat komt, van de bibliotheek of zomaar uit dat scheve boekenkastje in de kringloop, het maakt niet uit. Kennelijk struinen velen net als ik ook langs onze eigen kasten en pakken er weer eens iets uit waarvan alleen de gedachte aan her-lezing ons al doet glimlachen. ‘Oh ja’. Of het stond daar maar te wachten op een mooi moment. Nou, dat is nu gekomen.