Dit land kiest Mark Rutte uit angst voor verandering

Man steekt agent in gezicht bij controle avondklok in Groningen: ‘Levensge­vaar­lijk verwond’

11 maart In Groningen is woensdagavond een agent in zijn gezicht en hals gestoken bij een avondklokcontrole. Hij liep daarbij ‘levensgevaarlijke’ verwondingen op, en ligt nog in het ziekenhuis. Zijn collega raakte lichtgewond bij het incident.