Dit kost een muntje op de Zwarte Cross: ‘Er zijn stevige discussies over gevoerd’

De Zwarte Cross staat te boek als een ‘betaalbaar festival’. Met name vanwege de relatief lage ticketprijs die het evenement rekent. Maar hoe zit dat met de munten? ,,Daar is de afgelopen tijd stevig discussie over gevoerd op het kantoor in Hengelo”, laat festivaldirecteur Ronnie Degen weten.

Bij de voorgaande editie was een bezoeker 2,80 euro kwijt voor een muntje. Dit jaar is die prijs fors gestegen. ,,We hebben daar best buikpijn van gehad, en niet eventjes”, zegt Degen. ,,Een belangrijk aspect is proberen een betaalbaar festival te blijven voor iedereen, mét een hoog serviceniveau. Zo is parkeren gratis en het toilet ook.”

Hoeveel moet er dit jaar betaald worden? ,,Er is een prijs van 3.20 euro langsgekomen, maar dat is snel unaniem afgeschoten. Dat zou echt teveel worden", zegt Degen. Uiteindelijk is besloten 3,10 per muntje te rekenen. Een prijs die volgens de organisatie ‘nog net acceptabel’ is om te betalen voor één consumptie.

Andere festivals duurder

Daarmee is de Zwarte Cross nog altijd een relatief goedkoop festival. Muntprijzen op andere grote evenement zijn vrijwel overal (veel) hoger. Bezoekers van Dreamfields moesten 3,60 euro betalen voor een muntje, Down The Rabbit Hole-gangers waren 3,50 euro kwijt en op sommige festivals in Amsterdam is zelfs al 3,75 euro gerekend voor één muntje.

Ook bij enkele gratis festivals is de prijs dit jaar flink omhoog geschoten. Bijvoorbeeld bij de festiviteiten rond de Nijmeegse Vierdaagse. Daar wordt op sommige plekken 3,60 tot 3,70 voor een biertje gerekend. Dat is dan nog exclusief de 50 cent toeslag op het eerste glas. Sinds dit jaar moet er op open evenementen statiegeld betaald worden voor een plastic beker. Voor gesloten festivals, zoals de Zwarte Cross, is dat nog niet verplicht.