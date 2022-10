Dit knaagdiertje is het kleinste geheim van Limburg

Nieuwere herhaal­prik - tegen huidige variant - beschik­baar, maar oude voorraad moet er eerst uit

Wie nu een vaccinatie tegen corona haalt, wordt ingeënt tegen een variant die al vier maanden niet meer dominant is. Het ministerie laat de nieuwe herhaalprik tegen corona bewust op de plank liggen. Er is een versie beschikbaar die speciaal is gemaakt tegen de huidige variant van het omikronvirus, maar eerst wordt de oude voorraad opgemaakt.

22 oktober