Dit is waarom we geen genoeg krijgen van uitverkoop

Rechter spreekt vonnissen December­moor­den uit: eerste kopstuk vrijgespro­ken

14:50 De Krijgsraad in Suriname heeft geheel onverwachts de eerste vonnissen uitgesproken in het proces van de Decembermoorden. Etienne Boerenveen is vrijgesproken. Hij was na president Bouterse een van de belangrijkste verdachten. Tegen Boerenveen had het Openbaar Ministerie twintig jaar cel geëist.