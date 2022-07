Dit is waarom boeren de Nederlandse vlag omgekeerd ophangen

De vlag op de kop, waar komt dat idee vandaan?

Om dit te duiden, moeten we volgens Davied van Berlo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, terug naar de 16e eeuw. ,,In de scheepvaart werd het omkeren van de vlag gebruikt om aan te geven dat een schip in nood was. De boodschap nu is vaak: ik draai de vlag om, want ons land is in nood. Dat is vooral een Amerikaans gebruik, om de vlag om te draaien, om aan te geven dat er een noodsituatie is. Bij de Amerikaanse vlag is namelijk duidelijk te zien dat hij andersom hangt, dat is lang niet bij alle vlaggen duidelijk.”