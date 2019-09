Dit is de man die de koning aan het slot van zijn Troonrede bij naam noemde

Wie is oud-Engelandvaarder Rudi Hemmes (96), de man die vandaag bij het voorlezen van de Troonrede naast prinses Beatrix mocht zitten, en ook nog eens met naam genoemd werd in het slotwoord van koning Willem-Alexander?

Een school die Rudi Hemmes belde met de vraag of hij de kinderen iets wil komen vertellen over de oorlog, kreeg nog altijd ‘ja’ als antwoord, vertelde hij vorig jaar tegenover deze site. Zo belangrijk vindt hij het dat ook de jeugd hoort wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, en dat je iets moet doen als je land bezet wordt.

Hemmes dééd iets. Aanvankelijk vond hij het mooi, toen hij als 16-jarige de Duitse parachutisten in Den Haag over zag vliegen. Na het bombardement van Rotterdam en het strakke regime dat de Duitsers daarna invoerden in ons land, veranderde dat. ,,Dat vond ik zulke rotstreken dat ik ze steeds meer ging haten en er iets tegen wilde doen.’’

Zijn verzet tegen het Duitse regime begon vrij onschuldig, met het stoppen van suikerklontjes in benzinetanks of het neerkalken van antimoffenleuzen bijvoorbeeld. Op een gegeven moment was het niet meer genoeg, Hemmes wilde iets doen wat méér effect had. Via Spanje - daar belandde hij nog in de cel - reisde hij naar Engeland.

De Hagenaar sloot zich aan bij de Prinses Irene-brigade, die twee maanden na D-day in juli 1944 werd gedropt in Normandië. ,,Ik moest een Brengun onderhouden. En als er een vijand was, moest ik daarop schieten. Ik ben nooit gaan kijken of ze dood waren. Ik was al blij dat ze niet meer terugschoten", vertelde hij vorige maand nog in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.