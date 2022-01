Dit is de grote broer van de halsbandparkiet: zijn dit de nieuwe krakers?

De halsband­par­kiet rukt op en zijn gekrijs kan zwaar irritant zijn

Halsbandparkieten, wie kent ze inmiddels niet? De gifgroene gevederde gasten duiken overal op in deze regio en het worden er steeds meer, blijkt uit recente tellingen van Bureau Stadsnatuur in Rotterdam. Is dat erg? Hebben andere vogels last van de exoot of vinden ze de aanwezigheid van die grote schreeuwlelijk wel prima?

27 december