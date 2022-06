Dit is Ali G., hoofdverdachte in terreurcampagne tegen fruithandel: ‘Hij heeft niet per se de gunfactor’

Hoofdver­dach­te aanslagen fruithan­del De Groot ‘ging vanuit cel door met crimineel handelen’

Ali G. (37) zit sinds enige tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De hoofdverdachte in de geruchtmakende afpersingszaak tegen fruithandel De Groot zou vanuit zijn cel door zijn gegaan met ‘crimineel handelen’. Dat melden bronnen aan het Brabants Dagblad.

14 juni