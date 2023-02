Discriminatie gaat verder dan Marechaussee, zeggen kenners na ‘historisch’ oordeel: ‘Niet meer ontkennen’

Langslepen­de ruzie uitpraten loopt enorm uit de hand: schutter (17) vuurt dertien kogels af

Twee keer wordt Bas* (28) in z’n been geraakt, daarna zakt hij in elkaar. Bij zijn vriend Stefan* (42) vliegen de kogels om de oren. De twee zijn het middelpunt van een langslepende ruzie die om een vrouw zou gaan. Een ruzie die in een overvol stadspark in Utrecht op klaarlichte dag wordt uitgevochten. ,,Ik zag het bloed eruit spuiten.”