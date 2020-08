Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open: ‘We balen gigantisch’

,,We balen gigantisch dat we nog niet open mogen", aldus Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. ,,Het mag helaas nog niet omdat het er over twee weken weer anders uit kan zien met het aantal besmettingen. Ondanks de teleurstelling zijn we wel heel blij dat we een goed gesprek hebben gehad en een plek aan tafel hebben gekregen. We gaan nu samen met de evenementenbranche bekijken hoe we onder de huidige omstandigheden wel open zouden kunnen. Ook gaan we met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een beter steunpakket.”