Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis doet aangifte na rapport over wangedrag personeel

De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel. Aanleiding daarvoor zijn de vele geluiden over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke gedetineerden. ,,De onderste steen moet boven”, aldus vestigingsdirecteur Francesca Salamone.

Al meer dan een jaar lang deden geruchten de ronde over de misstanden in de gevangenis in Nieuwersluis. Maar nadat recentelijk een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar buiten kwam waarin vrouwelijke gedetineerden verklaren dat medewerkers zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, kwam de zaak in een stroomversnelling.

Nog meer vrouwen uit de gevangenis meldden zich bij advocaat Johan Oosterhagen, die het opneemt voor de gedetineerden, over het wangedrag van het personeel. Zo zou een bewaarder op een vraag van een vrouwelijke gevangene of ze mocht bellen, hebben geantwoord: ,,Laat je tieten zien.”

Er werd door de gedetineerden en hun advocaten zelfs opgeroepen tot een vertrek van de directie, omdat zij niet in zouden grijpen tegen de misstanden. Zover kwam het nog niet.

Onderste steen boven

Vanwege de ernst van de mogelijke vergrijpen en omdat de klachten verder niet inhoudelijk zijn onderzocht door de inspectie, heeft de directie nu zelf in samenspraak met de ondernemingsraad besloten aangifte te doen bij de politie.

,,De onderste steen moet boven”, zegt vestigingsdirecteur Francesca Salamone, die de Inspectie Justitie en Veiligheid vorig jaar heeft verzocht om het onderzoek te verbreden naar de sociale veiligheid binnen de hele inrichting. ,,Een veilig leefklimaat is niet alleen cruciaal voor onze gedetineerden, maar ook voor medewerkers die hun taak gewetensvol uitvoeren.”

Het is extra trauma­tisch als vrouwen wangedrag niet durven melden Francesca Salamone, Directeur

Salamone noemt het verschrikkelijk dat gedetineerden slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag. ,,Het is extra traumatisch als vrouwen wangedrag niet durven melden. Daarom zetten we alles op alles om een veilig leefklimaat te faciliteren waarin vrouwen wel melding durven te maken. Daar zijn we al langer hard mee bezig.”

Meer vrouwelijke medewerkers

De inspectie heeft vorige maand meerdere aanbevelingen gedaan om de sociale veiligheid in vrouwengevangenissen te vergroten. Alle aanbevelingen worden door de directie van PI Nieuwersluis overgenomen. Een van de actiepunten is het aantrekken van meer vrouwelijke medewerkers.

Eerder berichtte het AD al over de misstanden in de gevangenis in Nieuwersluis.

