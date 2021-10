Directie E-bike vraagt politie om extra beveiliging na reeks van aanslagen en brandstichtingen

De directie van het bedrijf Ebike4Delivery heeft de politie extra beveiliging gevraagd. Sinds in januari de grote loods in Cuijk in vlammen opging, werd het bedrijf geteisterd door aanslagen. Negen keer is er brand gesticht en zijn woningen van leidinggevenden beschoten. Volgens de politie is het onderzoek naar de e-bike-aanslagen ‘in volle gang’.

Zaterdagnacht werd een woning in Cuijk beschoten. Maandagnacht vloog er een kogel door een raam van een woning in Nijmegen; de negende aanslag in amper negen maanden tijd. ,,Het lijkt erop dat er een groep mensen is die ons willens en wetens kapot probeert te maken”, beaamt directeur Arno Cup.



Hij verwacht dat de politie er alles aan doet ,,om de daders zo snel mogelijk achter de tralies te krijgen. Ik heb daar ook echt goede hoop op. Wij willen heel graag dat er snel een einde komt aan deze nachtmerrie, dit is verschrikkelijk voor alle betrokkenen.”

Samenwerking in onderzoek

De politie Oost-Nederland en Oost-Brabant zeggen nauw samen te werken in het onderzoek naar alle incidenten in Cuijk en Nijmegen. De politie is concreet op zoek naar twee personen op een scooter, die zaterdagnacht vlakbij de beschoten woning zijn gezien.



Dezelfde mannen op de scooter zijn een week eerder, op zaterdag 25 september om 15.00 uur, ook in de wijk in Cuijk op camera vastgelegd. Mogelijk hebben de schutters de situatie eerst verkend. De politie vraagt buurtbewoners of ze over beelden beschikken, zodat de recherche de route van de scooter in kaart kan brengen. ,,Ieder detail, hoe klein dan ook, kan van belang zijn!”, aldus de politie.

Strategie achter aanslagen

Achter de aanslagen lijkt een maandenlange strategie te zitten. Elke keer gaat het om mensen die betrokken zijn bij dezelfde e-bikebedrijven van Cup en zijn compagnon Ad Dalhuisen. De werkwijze lijkt te duiden op afpersingen, zoals die bij het fruitbedrijf in Hedel.



Maar volgens directeur Cup is er bij hem of het bedrijf nooit een boodschap van criminelen binnengekomen die geld eisen en die de druk opvoeren door brand te stichten of woningen te beschieten. ,,Nooit. Niets. Het blijft voor ons onduidelijk en onbegrijpelijk wat er nu gaande is, maar dat dit te bizar voor woorden is, is een understatement.”

Kan geen maffia-verhaal zijn

Hij en zijn compagnon Ad Dalhuisen, zo stelt Cup voor de zoveelste keer, hebben zelf nooit iets met criminaliteit te maken gehad. Deels wijzend op Hedel: ,,Dit bij ons kan geen maffia-verhaal zijn.”

Op beelden van beveiligingscamera's zijn volgens hem steeds dezelfde jonge daders te zien, die Nederlands spreken, en mogelijk zijn ingehuurd. Hij sluit uit dat het om oud-medewerkers gaat. Cup maakt zich wel zorgen over de veiligheid van zijn personeel. ,,Daarom moet dit stoppen.”

Grote ongerustheid

De aanslagen zorgen bij omwonenden voor grote ongerustheid. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls kan zich dat heel goed voorstellen. ,,Ik ben zelf ook bezorgd. Gelukkig hoor ik van politie en justitie dat zij volop aan het onderzoeken zijn. Ik hoop dan ook dat er snel duidelijkheid komt over wat de achtergrond is van deze incidenten. Dat kan dan ook bijdragen aan het nemen van eventuele maatregelen.’’