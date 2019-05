‘Directeur Vught krijgt na opeenstapeling van fouten nu bestuursfunctie in Den Dolder’

Zware kritiek

Erik Masthoff blijkt sinds 1 maart bestuurder bij Fivoor, de organisatie die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder. In maart kreeg de PI Vught zware kritiek van twee inspectiediensten. De bajes noemde P. een 'modelgevangene' toen hij werd overgeplaatst naar Den Dolder.

Masthoff was de afgelopen tien jaar directeur zorg en behandeling in Vught. Dat was dus ook in de periode dat Michael P. daar verbleef en vervolgens naar Den Dolder ging. Hier kreeg hij al snel grote vrijheden en vermoordde hij Anne Faber in de herfst van 2017. Juist over die periode oordeelden de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de inspecties van Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd in maart dat er blunder op blunder is gestapeld met de behandeling van de moordenaar van Anne Faber.