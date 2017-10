Directeur: scholen kregen identieke bommelding via opname

Mishandeld kind voelt zich in de steek gelaten

16:17 Mishandelde kinderen staan in de kou. Het probleem van kindermishandeling wordt te weinig herkend en erkend. Als er al hulp komt in de probleemgezinnen, gaat die vooral naar de ouders. Kinderen voelen zich in de steek gelaten. ,,Terwijl gemiddeld 122 geweldsincidenten per jaar in zo'n gezin spelen.''